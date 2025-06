Operatori di un centro di salute mentale minacciati con un coltello La denuncia dell' Ugl

Un episodio grave e inquietante scuote il settore della salute mentale: un uomo armato di coltello ha minacciato gli operatori di un centro a Domio, alle porte di Trieste. La pronta azione delle forze dell'ordine ha evitato una tragedia, ma il clima di insicurezza persiste. Questi attacchi, troppi e troppo frequenti, mettono a rischio chi si dedica con dedizione al benessere dei piĂą fragili, sollevando una questione urgente sulla sicurezza sul posto di lavoro.

“L'arresto in flagranza di un uomo armato di coltello che minacciava gli operatori del centro di salute mentale di Domio, alle porte di Trieste, è l'ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni di professionisti sanitari. Se non siamo a commentare una nuova tragedia è solo per il pronto intervento di una pattuglia dei carabinieri. Rimane lo sconcerto e la preoccupazione per troppi lavoratori che, nello svolgere le loro attivitĂ al servizio dei cittadini, sembrano ormai abbandonati al proprio destino. Vale la pena ricordare come nell'aprile del 2023 proprio una psichiatra fu uccisa da un paziente a Pisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Operatori di un centro di salute mentale minacciati con un coltello". La denuncia dell'Ugl

