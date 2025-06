Operata dopo incidente Giorgia muore a 26 anni La famiglia denuncia | Intervento senza consenso informato

Una giovane vita spezzata in circostanze ancora da chiarire scuote l’opinione pubblica: Giorgia Marino, 26 anni, è deceduta pochi giorni dopo un intervento presso le Molinette di Torino, suscitando sospetti sulla legittimità del consenso. La famiglia, determinata a fare luce, ha presentato un esposto in Procura chiedendo giustizia e trasparenza. Nei prossimi giorni si attende l’autopsia, mentre cresce il fermento sul caso. Continua a leggere.

Giorgia Marino aveva 26 anni ed è morta il 9 giugno all'ospedale Molinette di Torino dopo aver subito un intervento per un incidente in cui era rimasta coinvolta pochi giorni prima. I familiari hanno deciso di depositare un esposto in Procura: sostengono sia stata operata senza aver firmato il consenso informato. Nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

