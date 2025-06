Operaio cade da un' impalcatura | elitrasportato all' ospedale di Bologna

Un incidente sul lavoro scuote la tranquilla comunità di Dosso di Sant'Agostino: un operaio, coinvolto in un cantiere di ristrutturazione, è precipitato da un'impalcatura e elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Bologna. La sicurezza sul lavoro resta una priorità fondamentale, e aggiornamenti come questo ci ricordano quanto sia importante vigilare sempre per tutelare la vita di chi opera quotidianamente sul campo.

Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, un incidente sul lavoro si è verificato a Dosso di Sant'Agostino, in via Giuseppe Verdi. Un operaio che stava lavorando all'interno di un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione è caduto da un'impalcatura.

