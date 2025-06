Operai al lavoro sulla pavimentazione di piazza Giotto a fine estate l' apertura

Nonostante il cartellone indicante un'apertura prevista per gennaio 2025, Piazza Giotto continua a prendere forma grazie agli operai che, ancora al lavoro, posano meticolosamente le pietre della pavimentazione a mano. Un impegno che sottolinea la cura e l’attenzione dedicata a questo importante progetto, dimostrando che i dettagli fanno la differenza e che la bellezza richiede tempo e dedizione. La piazza sta finalmente prendendo vita, promettendo un volto nuovo e accogliente per tutta la comunità .

Il cartellone dei lavori appeso al cantiere annuncia la fine dei lavori per il gennaio 2025, ma la realtà è un'altra. Gli operai sono ancora all'opera per finire la piazza. In particolare stanno piazzando le pietre che compongono la pavimentazione. Un lavoro che viene compiuto a mano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Operai al lavoro sulla pavimentazione di piazza Giotto, a fine estate l'apertura

Frontini: "Erba alta colpa di burocrazia, meteo e ponti ma a pratogiardino operai già al lavoro" - provvedimento, la sindaca evidenzia l'importanza di prendersi cura degli spazi verdi, essenziali per il benessere della comunità .

