Ong ferma a Lampedusa ribatte | Contattate guardia costiera libica e tunisina ma non nel primo mayday

La ONG Nadir chiarisce che, al contrario di quanto si sostiene, sono state contattate tempestivamente le guardie costiere libica e tunisina, seguendo le indicazioni ricevute dal MRCC Roma. La questione ruota intorno a una presunta mancata comunicazione nel primo mayday, ma la realtà dimostra un impegno immediato nel cercare aiuto. Queste divergenze sollevano importanti riflessioni sulla gestione delle emergenze in mare e sull’efficacia delle comunicazioni tra le parti coinvolte.

"Non è vero che non abbiamo contattato guardia costiera libica e tunisina, le abbiamo provate a chiamare subito dopo la mail di Mrcc Roma che ci indicava di chiamarle. Loro avrebbero voluto che lo avessimo fatto subito, nel primo mayday, questa è la contestazione". Lo spiegano dalla ong Nadir, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ong ferma a Lampedusa ribatte: "Contattate guardia costiera libica e tunisina, ma non nel primo mayday"

In questa notizia si parla di: Guardia Costiera Libica Tunisina

