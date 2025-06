One-Punch Man il celebre regista della prima stagione è pronto a debuttare col suo primo film

Dai creatori e dallo studio che hanno dato vita alla prima stagione di One-Punch Man, arriva un nuovo film che promette di sorprendere gli appassionati. Shingo Natsume, noto per il suo talento e le sue opere innovative come Sonny Boy, torna con Ghost, un lungometraggio originale ricco di poesia e riflessione. Un viaggio emozionante tra sogno e realtà , pronto a catturare il cuore degli spettatori e a lasciare il segno nel panorama dell’animazione.

Dai creatori e dallo studio che hanno creato la prima stagione di One-Punch Man, arriva un nuovo lungometraggio che verrò rilasciato pure a breve. Shingo Natsume, regista della prima, acclamata stagione di One-Punch Man e del visionario Sonny Boy, torna con Ghost, il suo primo film originale. Una storia poetica e attuale, che mescola sentimenti inespressi e riflessioni esistenziali, tra animazioni da sogno e una protagonista pronta a difendere la bellezza del cielo stellato da un mondo assurdo. Ghost: Il nuovo anime di Shingo Natsume e Madhouse Dopo aver ridefinito l'animazione contemporanea con Sonny Boy e aver reso indimenticabile la prima stagione di One-Punch Man, Shingo Natsume torna con un nuovo progetto ambizioso, firmando per la prima volta un film originale targato Madhouse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One-Punch Man, il celebre regista della prima stagione è pronto a debuttare col suo primo film

