One piece svela un gadget sorprendente in attesa della stagione 2 su netflix

dell’avventura senza tempo di One Piece. In attesa della stagione 2, un nuovo gadget sorprendente viene svelato, lasciando i fan ancora più entusiasti e pronti a immergersi nuovamente nell’universo dei Pirati di Cappello di Paglia. La passione è alle stelle: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro di questa incredibile trasposizione!

l'attesa per la seconda stagione di One Piece in live-action cresce tra i fan. La recente popolarità della trasposizione in live-action di One Piece, disponibile su Netflix, ha consolidato il successo ottenuto dalla prima stagione. Questa versione, fedele al materiale originale e apprezzata anche da chi non è appassionato di anime, ha riscosso un'ampia approvazione grazie alla cura nei dettagli e alla rappresentazione dei personaggi, del mondo e delle ambientazioni create da Eiichiro Oda. Con l'annuncio del ritorno della serie nei prossimi mesi, l'interesse si intensifica, alimentato dalle numerose iniziative promozionali e dai prodotti collegati.

One Piece: svelato il nuovo set della seconda stagione del live-action di Netflix - Netflix svela il nuovo set della seconda stagione di One Piece live-action. Poco fa, è stata rilasciata una clip che offre un'anteprima dei nuovi ambienti e scene della serie.

Durante il Tudum 2025, Netflix ha condiviso un primo teaser della seconda stagione live-action di One Piece, con un'anticipazione molto attesa dai fan. Partecipa alla discussione

Sempre dall'evento Tudum di Netflix è arrivata anche la presentazione di Chopper, che sarà protagonista nella Stagione 2 di One Piece. Al momento non c'è ancora una data di uscita, ma sappiamo che sarà nel 2026. Link e trailer nei commenti. #onepiece #N Partecipa alla discussione

