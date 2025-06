Ondata di caldo sull’Italia l’allerta meteo | dove e quando si arriva a 40 gradi

Italia si prepara a vivere un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che potrebbero toccare i 40°C in alcune zone. L’anticiclone subtropicale, imperterrito, sta rafforzandosi, portando stabilità e un sole cocente su tutta la Penisola. Mentre il Sud affronta già giornate torride, presto anche il resto dell’Italia si troverà a convivere con un clima decisamente afoso, rendendo indispensabile conoscere i dettagli dell’allerta meteo e le aree più colpite.

L’ anticiclone subtropicale prosegue imperterrito il suo rafforzamento, regalando non solo giornate di stabilità e sole, ma anche un caldo sempre più insistente. Se al Sud le alte temperature sono già all’ordine del giorno, ben presto toccherà anche al resto della Penisola sperimentare un clima decisamente afoso. Secondo le previsioni di “3BMeteo”, dopo la breve parentesi di domenica 8 giugno 2025, in cui un rapido fronte ha appena sfiorato il Nord-est, torna protagonista l’anticiclone con sole e caldo in decisa ripresa. Tuttavia, qualche sorpresa locale non è esclusa: vicino ai rilievi potrebbero verificarsi occasionali addensamenti nuvolosi e brevi fenomeni temporaleschi dovuti al calore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: caldo - ondata - italia - allerta

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

#Meteo, arriva un'ondata di caldo africano sull'Italia. Le previsioni parlano di temperature fino a 37° su mezza Italia. L'afa ci accompagnerà almeno fino alla metà del mese. Allerta massima per rischio incendi https://buff.ly/lBuG5fK Partecipa alla discussione

Nel weekend l'Italia si prepara a un'ondata di caldo africano con picchi roventi al Centro-Sud, ma attenzione al Nord: incombe il rischio di forti temporali e grandinate! ? #meteo #previsioni #caldoafricano #temporali #allertameteo Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Meteo, ondata di calore l'11 giugno 2025 in Italia in diverse città: l’avviso del Ministero della Salute; Ondata di caldo africano sull’Italia: temperature oltre i 35°C e allerta meteo nel weekend; Caldo sempre più intenso sull’Italia: oggi bollino arancione in tre città e pre-allerta gialla in altre nove.

Meteo, ondata di caldo anomalo: attese punte di 40 C°. Rischio eventi estremi improvvisi - L'anticiclone subtropicale continuerà a rinforzarsi favorendo, oltre a condizioni di stabilità e bel tempo, anche un progressivo aumento delle temperature.

Ondata di caldo africano sull’Italia: temperature oltre i 35°C e allerta meteo nel weekend - Secondo il Centro Meteo Italiano , la seconda settimana di giugno inizia con un promontorio anticiclonico ...

METEO Caldo sempre più intenso sull’Italia: oggi bollino arancione in tre città e pre-allerta gialla in altre nove - FOGGIA – L’ondata di calore che sta interessando l’Italia si intensifica, con condizioni meteorologiche che rappresentano un rischio ...