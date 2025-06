Omosessuale e calabrese in appello resta in piedi solo il risarcimento dei danni per il mobbing sul lavoro

In un contesto in cui l'uguaglianza e il rispetto dovrebbero essere valori fondamentali, una vicenda di mobbing omofobo sul lavoro scuote le coscienze. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di un impiegato, responsabile di insulti discriminatori, riconoscendo così l'importanza di tutela e giustizia. La decisione apre un importante dibattito sulla lotta contro ogni forma di odio e discriminazione.

“Che c. è venuto a fa’ sto fro. di m.”. Insulti omofobi al collega che sono costati una condanna a 6 mesi di reclusione, ulteriormente ridotti in sede di appello. La Corte d’appello di Perugia, ha confermato la condanna, ai soli fini del risarcimento civilistico, a carico di un impiegato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Omosessuale e calabrese", in appello resta in piedi solo il risarcimento dei danni per il mobbing sul lavoro

In questa notizia si parla di: Appello Risarcimento Omosessuale Calabrese

Livorno | Prese il Covid in ospedale e morì, Asl condannata al maxi-risarcimento. L'azienda: "Ricorreremo in appello" - Un tragico caso di contagio da Covid-19 in ospedale ha portato alla condanna della ASL Toscana Nord Ovest, costretta a risarcire una famiglia per la morte di un paziente.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omofobia: patente sospesa perché omosessuale, ottiene risarcimento - Detto risarcimento nel primo grado di giudizio è stato quantificato dal Tribunale di Catania in 100.

Caso Cosenza-Salernitana, il club calabrese ricorre in appello contro l'omologazione del risultato - Stando a quanto riportato da Cosenza Channel il club calabrese avrebbe infatti deciso di ricorrere in appello contro questa decisione.