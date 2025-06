Omicidio premeditato e aggravato chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva

Un’udienza cruciale si avvicina nel caso di Louis Dassilva, indagato per omicidio premeditato e aggravato della giovane Pierina Paganelli, scomparsa nel 2023. La domanda che si fa strada è: verità e giustizia potranno prevalere? L’appuntamento, fissato per lunedì 23 giugno davanti al gip Raffaele Deflorio, rappresenta un passo fondamentale nel percorso giudiziario, che potrebbe cambiare per sempre le sorti di questa tragica vicenda.

E' stata fissata per lunedì 23 giugno, davanti al gip Raffaele Deflorio, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Louis Dassilva indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre del 2023. Al 35enne metalmeccanico senegalese sono state. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Omicidio premeditato e aggravato, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva

In questa notizia si parla di: omicidio - rinvio - giudizio - louis

Omicidio Tortolani, rinvio a giudizio per Luca Agostino: il processo in Corte d’Assise si aprirà il 15 settembre - Luca Agostino, 42 anni, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Armando Tortolani, imprenditore edile ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina, Frosinone.

Se ne parla anche su altri siti

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva; Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. «Omicidio volontario», rischia l'ergastolo; Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva.

Omicidio Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva: la decisione il 23 giugno - La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva.

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva per omicidio volontario. Le motivazioni della Procura - 15, l'udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 ...

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. «Omicidio volontario», rischia l'ergastolo - 15, l'udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio della ...