Omicidio Pierina Paganelli chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva | la decisione il 23 giugno

Un caso che scuote Rimini e non solo. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, 35 anni, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, una pensionata di 78 anni trovata senza vita il 3 ottobre scorso. L’udienza preliminare è prevista per il 23 giugno alle 9.15 davanti al gup Raffaele Deflorio. Restate aggiornati su questa triste vicenda che tiene tutta la comunità col fiato sospeso.

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. È stata fissata dal gup Raffaele Deflorio per il 23 giugno alle 9.15, l'udienza preliminare per il senegalese di 35 anni, in carcere dal 16 luglio scorso, accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

Le aggravanti contestate dal pm durante le indagini sono state confermate nella: motivi abbietti, crudeltà, l'aver agito in orario notturno impedendo la difesa della donna e, soprattutto la premeditaz

