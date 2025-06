Omicidio Pierina Paganelli chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva | fissata l’udienza

Il dramma di Rimini torna sotto i riflettori con la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, accusato dell’omicidio volontario aggravato della 78enne Pierina Paganelli. L’udienza preliminare, fissata per il 23 giugno, promette di svelare dettagli inquietanti e i capi di imputazione che tengono in tensione la comunità. Restate con noi per aggiornamenti su questa tragica vicenda che ha sconvolto la città.

Il quadro accusatorio e i capi di imputazione. È stata fissata per lunedì 23 giugno alle ore 9:15 l’udienza preliminare per Louis Dassilva, 35enne di origine senegalese, detenuto dal 16 luglio 2024 con l’accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti della 78enne Pierina Paganelli, brutalmente uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage condominiale di via del Ciclamino a Rimini. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata nelle scorse ore dal PM Daniele Paci, dopo che l’indagine preliminare si era formalmente chiusa lo scorso 12 maggio. Le accuse mosse dalla Procura sono gravissime: omicidio volontario aggravato da crudeltà, motivi abbietti, premeditazione e dall’aver agito in condizioni che rendevano impossibile la difesa della vittima, oltre che in orario notturno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva: fissata l’udienza

