Omicidio Pierina chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva | il 23 giugno l’udienza preliminare

L'ombra di un tragico delitto si fa sempre più fitta: il 23 giugno si terrà l'udienza preliminare per Dassilva, coinvolto nell'omicidio di Pierina. Dopo mesi di attese e battaglie legali, il Tribunale del Riesame ha mantenuto il fermo del 35enne, respingendo la richiesta di libertà. La vicenda si avvicina a un momento cruciale, che potrebbe finalmente portare alla verità e alla giustizia.

Lo scorso 18 aprile, il Tribunale del Riesame ha confermato che Dassilva deve rimanere in carcere. I legali del 35enne avevano infatti presentato un'istanza per la liberazione del 35enne in attesa del processo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Pierina, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva: il 23 giugno l’udienza preliminare

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

