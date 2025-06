Omicidio nell’autoparco di Bisceglie | arrestato il presunto responsabile

Il GIP del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, emettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio avvenuto la sera del 22 maggio scorso all'interno di un autoparco a Bisceglie. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani. Ulteriori dettagli sull'operazione e sull'indagine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per oggi, alle ore 10:30, presso la Procura di Trani.

