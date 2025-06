Omicidio in autoparco Bisceglie arrestato un uomo

Un tragico episodio scuote Bisceglie: un uomo è stato arrestato per l’omicidio avvenuto nell’autoparco della città. La polizia, su richiesta della procura, ha fatto scattare le manette, portando alla soluzione di un caso che ha sconvolto la comunità locale. Ma cosa si cela dietro questa drammatica vicenda? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per l'omicidio avvenuto nell’autoparco di Bisceglie nella serata del 22 maggio scorso. Il gip del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della procura e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio in autoparco Bisceglie, arrestato un uomo

Omicidio nell’autoparco di Bisceglie: arrestato il presunto responsabile - Un drammatico episodio scuote Bisceglie: un omicidio avvenuto nell'autoparco ha portato all'arresto del presunto responsabile.

Omicidio all’autoparco Magik: arrestato un uomo, svolta nelle indagini sulla morte del guardiano - Si delineano con maggiore chiarezza i contorni della tragedia avvenuta il 22 maggio scorso all’interno dell’autoparco Magik, in via Copenaghen, alla periferia della città.

Uomo di 40 anni arrestato per omicidio a bisceglie, vittima trovata in roulotte incendiata - Un uomo di 40 anni è stato arrestato per l’omicidio di Marino Tatoli, 50 anni, trovato morto in una roulotte incendiata a Bisceglie; indagini coordinate dalla Procura di Trani proseguono.

Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie, trovato morto carbonizzato in una roulotte: arrestato un 40enne - Un uomo di 40 anni è stato arrestato per l'omicidio di Marino Tatoli, trovato morto carbonizzato in una roulotte a Bisceglie ...