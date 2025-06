Omicidio di Pierina Paganelli cade la prova video della cam3 contro Louis Dassilva | cosa dice la perizia

Nella recente udienza del gip sull'omicidio di Pierina Paganelli, si accendono nuovi dubbi sulla prova video della telecamera CAM3 che collega Louis Dassilva all’evento. La perizia mette in discussione l’identità dell’uomo ripreso, aprendo uno scenario inaspettato e complesso. Cosa emerge realmente da questa analisi? Scopriamo i dettagli che potrebbero ribaltare le convinzioni e cambiare il corso delle indagini.

L'uomo della cam3 potrebbe non essere Louis Dassilva: cosa emerge dalla nuova udienza del gip sull'omicidio di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Pierina Paganelli, cade la prova video della cam3 contro Louis Dassilva: cosa dice la perizia

In questa notizia si parla di: Omicidio Pierina Paganelli Cam3

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

Omicidio Pierina Paganelli, la relazione dei periti su Cam3: «Dalle immagini non si capisce il colore della pelle» Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio di Pierina Paganelli, cade la prova video della cam3 contro Louis Dassilva: cosa dice la perizia; Pierina, super perizia sull’audio dei garage. Cam3: “Colore della pelle indeterminabile”; Omicidio Pierina Paganelli, la relazione dei periti su Cam3: «Dalle immagini non si capisce il colore della pelle».

Omicidio di Pierina Paganelli, cade la prova video della cam3 contro Louis Dassilva: cosa dice la perizia - Secondo una perizia non sarebbe possibile stabilire il colore della pelle dell'uomo inquadrato dalla cam3 la notte dell'omicidio di Pierina Paganelli ...

Pierina Paganelli, dalla voci in garage ai rumori captati dalla telecamera in un box nel garage dove fu trovato il cadavere: cosa sappiamo - Il tribunale di Rimini è al lavoro per l’inchiesta sull’omicidio della donna uccisa con 29 coltellate nel garage condominiale di via ...

Rimini. Pierina, perizia congelata. Chiesta la sostituzione di un consulente: «È già intervenuto in tv» - Bagarre in aula su un nome del collegio che analizzerà l’audio dei garage.