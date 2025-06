Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie trovato morto carbonizzato in una roulotte | arrestato un 40enne

Un terribile delitto scuote Bisceglie: Marino Tatoli è stato trovato morto carbonizzato all’interno di una roulotte, sconvolgendo la comunità locale. Le indagini hanno portato all’arresto di un 40enne sospettato di aver compiuto l’atroce gesto. La cronaca nera si fa più inquietante, mentre si attende di conoscere i dettagli di questa tragica vicenda.

Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Marino Tatoli, trovato morto carbonizzato in una roulotte a Bisceglie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie, trovato morto carbonizzato in una roulotte: arrestato un 40enne

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio di Marino Tatoli a Bisceglie, trovato morto carbonizzato in una roulotte: arrestato un 40enne; Marino Tatoli trovato morto nella roulotte incendiata: È stato ucciso; Morto in incendio della roulotte a Bisceglie: un arresto per omicidio.

C’è un arresto per la morte di Marino Tatoli, il guardiano trovato senza vita nella sua roulotte carbonizzata - Tatoli, guardiano 50enne dell’autoparco di via Copenaghen, è stato trovato senza vita a fine maggio nella sua roulotte ...

Marino Tatoli trovato morto nella sua roulotte incendiata, arrestato un 40enne: «Ha ucciso lui il custode» - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri, martedì 10 giugno 2025, con l'accusa di omicidio.

Uomo di 40 anni arrestato per omicidio a bisceglie, vittima trovata in roulotte incendiata - Un uomo di 40 anni è stato arrestato per l’omicidio di Marino Tatoli, 50 anni, trovato morto in una roulotte incendiata a Bisceglie; indagini coordinate dalla Procura di Trani proseguono.