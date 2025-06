Omicidio di Antonio Vitale a Cardito vicino Napoli agguato in auto | il 56enne era un pregiudicato di Caivano

Un episodio drammatico scuote la tranquillità di Cardito, vicino Napoli: Antonio Vitale, 56enne pregiudicato di Caivano, è stato vittima di un agguato mentre si trovava alla guida della sua auto. Un colpo fatale che solleva ancora molti interrogativi sulla sicurezza e la fragile pace di questa zona. La comunità si chiede come e perché si sia arrivati a un gesto così crudo e inaspettato.

Un pregiudicato residente a Caivano, Antonio Cardito, è stato raggiunto da diversi proiettili mentre era alla guida della sua autovettura.

Agguato di camorra a Cardito, Antonio Vitale ucciso tra le auto: era pregiudicato - Un violento agguato di camorra scuote il cuore di Cardito: questa mattina, Antonio Vitale, noto pregiudicato, è stato crivellato tra le auto in un'azione rapida e spietata.

