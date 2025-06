Omicidio Denisa spunta un particolare inquietante | cosa ha fatto il killer

Le indagini sulla tragica morte di Denisa, escort romena di 30 anni, si fanno sempre più intense. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio inquietante che potrebbe cambiare radicalmente il quadro delle indagini. La confessione del killer, una guardia giurata, ha aperto una porta su motivazioni e modalità che gli inquirenti stanno cercando di chiarire. Ma cosa ha fatto realmente il killer? Il mistero si infittisce, lasciando emergere nuovi interrogativi e un’ombra di inquietudine sulla vicenda.

Le indagini sulla morte della escort romena di 30 anni continuano. E nelle ultime ore è spuntato un dettaglio davvero terribile. I dettagli La morte di Denisa continua ad essere ricca di punti da chiarire. La 30enne romena era scomparsa nella notte fra il 15 e il 16 maggio e nei giorni scorsi la confessione del killer. È una guardia giurata di due anni più grande che ha confessato il delitto. Ora gli inquirenti vogliono capire se ha agito da solo oppure è stato aiutato. La sua versione, infatti, non ha convinto pienamente gli investigatori e l’indagine andrà ancora avanti. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Omicidio Denisa, spunta un particolare inquietante: cosa ha fatto il killer

