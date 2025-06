Omicidio del capo ultrà Boiocchi Bellebuono in silenzio davanti ai pm

Daniel D’Alessandro, conosciuto come "Bellebuono", ha scelto il silenzio durante l’interrogatorio davanti ai pm della Dda, confermando il suo ruolo nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022 sotto casa. Un cold case finalmente risolto nel contesto delle indagini sulle curve di San Siro, che ha portato alla luce dettagli sconvolgenti sulla violenza tra tifoserie. La vicenda si prepara ora a fare ulteriori passi nella giustizia, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Ha deciso di rimanere in silenzio davanti ai pm della Dda, Daniel D'Alessandro, detto "Bellebuono", l'esecutore materiale dell' omicidio dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi (foto), ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa. Un cold case risolto di recente in un filone delle indagini sulle curve di San Siro. Era stato fissato il suo interrogatorio, ma la sua difesa, legale Daniele Barelli, ha fatto sapere che D'Alessandro si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per l'accusa, il 29enne, tirato in ballo dai verbali dell'ex capo della Curva Nord Andrea Beretta, che si è anche autoaccusato di essere stato il mandante dell'uccisione, sarebbe stato l'esecutore materiale, colui che ha esploso i cinque colpi, due andati a segno, contro il vecchio leader degli ultrà nerazzurri.