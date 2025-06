Omicidi degli imprenditori Cairo e Spada | fissato l' appello prima udienza a luglio

Nel cuore dell'estate, Brindisi si prepara a un processo che scuote la comunità: l'appello sugli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo e Sergio Spada è stato fissato per il 17 luglio. Tempi più rapidi del previsto, promettono di portare alla luce la verità in un caso che ha acceso i riflettori sulla recente cronaca locale. Un appuntamento da non perdere per chi desidera conoscere i dettagli di questa intricata vicenda.

BRINDISI - Si prevedevano tempi più lunghi. E invece già nel pieno della stagione estiva inizierà il processo di appello sugli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo e Sergio Spada. La prima udienza del giudizio di secondo grado è stata fissata per il prossimo 17 luglio.

