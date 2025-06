Omaggio a Lacotte va in scena Paquita

Sei appassionato di danza e storie avvincenti? Preparati a vivere un’emozionante riproduzione di “Paquita”, in scena alla Scala con un nuovo allestimento firmato Pierre Lacotte. Questo debutto straordinario celebra la maestria di uno dei più grandi coreografi del XX secolo, e ci trasporta in un affascinante intreccio di amore, avventura e passione. La magia della scena ti aspetta: non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria narrazione.

Tutti pronti per “Paquita“? Nuovo debutto per la Scala e il suo Corpo di Ballo con un allestimento realizzato per questa occasione. La prima Paquita del Piermarini è di Pierre Lacotte, ballerino e coreografo, figura di riferimento della danza del XX secolo che ha Paquita per l’Opéra di Parigi nel 2001. In Spagna durante l’occupazione napoleonica l’ufficiale francese Lucien d’Hervilly s’innamora della zingara Paquita, dopo mille avventure e disvelamenti convoleranno a nozze. "È un balletto che si basa su danze dallo stile molto diverso e variegato", ha detto presentando lo spettacolo il direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri, che ha ricordato anche il suo rapporto personale con Lacotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio a Lacotte, va in scena “Paquita“

