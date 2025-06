Oltre al Milan su Xhaka spunta un altro club | ecco le ultime

Lo svizzero Granit Xhaka è nella lista dei desideri del Milan. Al momento, però, si è aggiunto un altro club per il centrocampista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Oltre al Milan su Xhaka spunta un altro club: ecco le ultime

In questa notizia si parla di: Milan Xhaka Altro Club

Xhaka al Milan? Lui risponde così: “Nel calcio non si sa mai. A volte …” - Granite Xhaka, protagonista del Bayer Leverkusen, risponde ai rumors di calciomercato che lo vogliono vicino al Milan.

Xhaka non sta spingendo per lasciare il Bayer Leverkusen. Il suo rapporto con il club rimane buono e rispettoso. Un trasferimento verrebbe considerato solo se arrivasse una top offerta. Sia il Galatasaray che il Milan hanno fatto sondaggi. Ten Hag vuole tenerl Partecipa alla discussione

Il Milan irrompe su Xhaka. Il 32enne potrebbe lasciare la Bundesliga e i rossoneri vogliono vincere la corsa al giocatore. Contatti tra i club ci sono già stati, i tedeschi chiedono 15-20 milioni di euro per chiudere la trattativa Repubblica Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Oltre al Milan su Xhaka spunta un altro club: ecco le ultime; Milan, si valuta Xhaka per il centrocampo. Le news di calciomercato; Xhaka e il Milan: per l’oggi e il domani.

Milan, Tare e Allegri votano Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen - Granit Xhaka, 32 anni, è il centrocampista ideale per Massimiliano Allegri per la sua capacità di essere leader sempre, in.

Milan su Xhaka: lo svizzero può "allontanare" Ricci dai rossoneri? - Il Milan continua a sondare il mercato per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Tijani Reijnders, e uno dei nomi in cima alla lista è quello del centrocampista del Torino ...

Milan, si valuta Xhaka per il centrocampo. Le news di calciomercato - I rossoneri non si fermeranno a Modric per quanto riguarda i rinforzi a centrocampo: oltre a Ricci e Rovella, piace il nome di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen Il mercato del Milan, dopo l'annuncio d ...