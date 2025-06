Oltre a Greta Thunberg ecco chi si trova a bordo del veliero intercettato da Israele

Oltre a Greta Thunberg, figura simbolo della lotta per il clima, altri 11 volontari fanno parte dell’equipaggio della Madleen sequestrata da Israele mentre cercava di portare aiuti a Gaza. Questi coraggiosi attivisti, provenienti da diverse nazioni, si sono uniti per sfidare un blocco che aggrava la crisi umanitaria. La loro audace missione evidenzia come la solidarietà possa superare le barriere politiche e geopolitiche.

Sono 12 i componenti dell’equipaggio volontario della Madleen della ong Freedom Flotilla, sequestrata dall’esercito israeliano mentre navigava verso Gaza per portare aiuti e forzare il blocco imposto da Tel Aviv. La piu’ famosa del gruppo e’ Greta Thunberg, attivista svedese nota per la lotta sul cambiamento climatico e il movimento Fridays For Future, che ora ha imbracciato anche la causa palestinese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Oltre a Greta Thunberg, ecco chi si trova a bordo del veliero intercettato da Israele

