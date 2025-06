Oltre a Greta Thunberg ecco chi era a bordo del veliero intercettato da Israele

Oltre a Greta Thunberg, a bordo del veliero intercettato da Israele c’erano altri 11 coraggiosi volontari della ONG Freedom Flotilla. Questi attivisti, impegnati nel portare aiuti a Gaza e sfidare il blocco israeliano, testimoniano come la lotta per i diritti umani e la giustizia ambientale si intreccino in un’unica battaglia globale. La loro presenza mette in luce l’importanza di solidarietà e azione diretta per cambiare il corso degli eventi.

Sono 12 i componenti dell'equipaggio volontario della Madleen della ong Freedom Flotilla, sequestrata dall'esercito israeliano mentre navigava verso Gaza per portare aiuti e forzare il blocco imposto da Tel Aviv. La piu' famosa del gruppo e' Greta Thunberg, attivista svedese nota per la lotta sul cambiamento climatico e il movimento Fridays For Future, che ora ha imbracciato anche la causa palestinese.

