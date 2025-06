Oltre 300 violazioni al codice della strada nel Piacentino via 40 patenti di guida | il report di maggio

Nel Piacentino, la sicurezza stradale resta una priorità: oltre 300 violazioni al codice della strada nel report di maggio 2025, tra cui 22 per guida in stato di ebbrezza, testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini. Questi numeri evidenziano l’importanza di mantenere alta la guardia e rispettare le regole per garantire strade più sicure per tutti. La prevenzione e il rispetto devono continuare a essere le nostre armi più efficaci.

Oltre 300 violazioni al codice della strada nel Piacentino, 22 per guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni dei dati del report di maggio 2025, esito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta, d’intesa con in vertici provinciali delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Oltre 300 violazioni al codice della strada nel Piacentino, via 40 patenti di guida: il report di maggio

