Oltre 200.000 iscrizioni universitarie fraudolente e una perdita di 11 milioni di dollari AP svela come l’intelligenza artificiale sia usata per truffe milionarie ai danni degli istituti accademici statunitensi

Utilizzando chatbot sofisticati, queste identità false vengono abilmente sfruttate per ingannare i sistemi di verifica e accaparrarsi ingenti risorse pubbliche. Un fenomeno che mette in luce i rischi e le sfide etiche legate all'uso dell'intelligenza artificiale. La vicenda ci invita a riflettere su come proteggere gli istituti accademici da truffe sempre più sofisticate, mantenendo alta l'attenzione sulla responsabilità nell'adozione di queste tecnologie.

Non passa giorno in cui non si parli dell'intelligenza artificiale e sull'utilizzo, appropriato o improprio, che se ne fa. Un'inchiesta pubblicata da AP ha rivelato come negli Stati Uniti si siano verificati casi in cui gruppi criminali hanno impiegato l’intelligenza artificiale per simulare identità fittizie, con lo scopo di ottenere fondi pubblici destinati al sostegno economico degli studenti. Tali identità, create attraverso chatbot, vengono utilizzate per completare le iscrizioni a corsi online, partecipare superficialmente alle attività didattiche e accedere ai fondi federali, senza alcuna reale attività formativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

DeepSeek limiterà la registrazione degli utenti dopo attacchi "dannosi su larga scala"; Corsi Gratuiti per oltre 125 ragazzi: Robotica, Informatica e Intelligenza Artificiale.

