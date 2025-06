Olive taggiasche verso il riconoscimento Igp | Un momento storico per la Liguria

Un traguardo che celebra la tradizione e la qualità della Liguria, valorizzando un prodotto simbolo della sua cultura gastronomica. Le olive taggiasche, già apprezzate in tutto il mondo, si avvicinano ora a ottenere il prestigioso riconoscimento Igp, un riconoscimento che tutela e promuove l’eccellenza locale. Un passo fondamentale che rafforza l’identità di questa prelibatezza e apre nuove opportunità di crescita e valorizzazione per i produttori liguri.

È stato compiuto un nuovo passo fondamentale per il riconoscimento delle olive taggiasche liguri in salamoia come Indicazione geografica protetta (Igp). La domanda di registrazione è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea, segnando il penultimo passaggio amministrativo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Olive taggiasche verso il riconoscimento Igp: "Un momento storico per la Liguria"

