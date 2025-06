Olio di silicone vietato | danni alle pazienti Via al processo del medico estetico a Bologna

Il dibattito sul settore estetico si infiamma a Bologna, dove si apre un processo cruciale contro il chirurgo Stefano Stracciari, accusato di aver causato danni a una paziente. Con testimoni, prove video e documenti ufficiali, questa vicenda mette in discussione la sicurezza e le normative sull’uso di sostanze come l’olio di silicone, vietato per i rischi che comporta. La verità potrebbe rivoluzionare gli standard del settore e tutelare le future pazienti.

Bologna, 10 giugno 2025 – Saranno una quindicina i testimoni nel processo in tribunale a Bologna al medico e chirurgo estetico Stefano Stracciari, 69 anni con uno studio a Pianoro, accusato di lesioni a i danni di una paziente. Nella prima udienza, che si è svolta oggi davanti alla giudice Simona Siena, è stata acquisita anche una puntata del programma Le Iene con servizio sul professionista e una nota dell'ordine dei medici dove si dice che non si è a conoscenza di una sua assicurazione professionale. Stracciari, che ad aprile era finito in carcere nell'ambito di un altro procedimento, dopo essere stato sospeso dall'esercizio della professione medica, deve rispondere dei danni estetici provocati a una paziente di 44 anni, che si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Luca Portincasa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olio di silicone vietato: danni alle pazienti. Via al processo del medico estetico a Bologna

