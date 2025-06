olimpiadi di automazione galilei artiglio sul podio con un progetto sul porto

Per il decimo anno consecutivo, l’istituto Galilei-Artiglio di Viareggio si distingue nel panorama scolastico nazionale, raggiungendo la finale dei Campionati di automazione Siemens. Con un progetto innovativo sul porto e un utilizzo pionieristico della realtà aumentata, gli studenti hanno conquistato il secondo posto su 80 scuole partecipanti nella categoria senior. Un risultato che testimonia il talento e la passione dei giovani ingegneri in erba, pronti a plasmare il futuro dell’automazione.

Per il decimo anno l’istituto Galilei-Artiglio di Viareggio ha raggiunto la finale dei Campionati di automazione Siemens: prestigioso contest riconosciuto dal Ministero dell’istruzione e del merito nel programma nazionale della valorizzazione delle eccellenze. Il progetto presentato dagli studenti, che ha ottenuto la seconda posizione in classifica nella categoria senior su 80 scuole partecipanti, ha previsto esperienze in realtà aumentata su sistemi fisici modellati in Matlab e controllati da Plc Siemens. Il percorso didattico è partito dall’esigenza di dare una risposta a un problema concreto: oggi, nel nostro porto, l’estrema variabilità dei consumi di grandi barche costruite in diversi cantieri, e appartenenti a paesi con differenti standard elettrici di riferimento, impone l’esigenza di migliorare il funzionamento dell’impianto elettrico dell’approdo turistico Udina (Unione delle Imprese Navali Artigiane di Viareggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it