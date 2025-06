Oleksandr Usyk chiede a Donald Trump di aiutare l' Ucraina contro l' invasione russa

In un appello emozionante, Oleksandr Usyk, campione dei pesi massimi, si rivolge direttamente a Donald Trump, chiedendo un sostegno decisivo per l'Ucraina nel suo difficile confronto contro l'invasione russa. Con parole sincere e cariche di urgenza, il pugile invita l'ex presidente a mantenere la sua promessa di contribuire a mettere fine alla guerra, sottolineando come ogni azione possa fare la differenza in questa crisi globale. La speranza è che questa richiesta possa spingere le parti coinvolte verso una soluzione duratura.

Il campione del mondo dei pesi massimi, l'ucraino Oleksandr Usyk, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di aiutare l' Ucraina nella sua lotta contro l' invasione russa. "(Presidente) Donald Trump, per favore apri gli occhi, aiuta il mio popolo", ha detto Usyk in un'intervista a CNN Sports. Il campione dei pesi massimi WBC, WBA e WBO ha poi affermato di credere che Trump debba mantenere la sua promessa di porre fine alla guerra entro 24 ore se fosse stato eletto, fatta durante la sua campagna elettorale. "Dovrebbe essere responsabile delle parole che ha detto", ha affermato Usyk. "Ha detto che in un mese o in un giorno avrebbe fermato questa guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oleksandr Usyk chiede a Donald Trump di aiutare l'Ucraina contro l'invasione russa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usyk 'Trump non sa cos'è la guerra, gli darò casa mia'; Il campione di pugilato ucraino Usyk ha invitato Trump a casa sua in Ucraina per fargli vedere cosa significa vivere in guerra.; Il campione dei pesi massimi Oleksandr Usyk chiede a Trump di venire segretamente in Ucraina: Dovrebbe essere responsabile delle sue parole.

Oleksandr Usyk chiede a Donald Trump di aiutare l'Ucraina contro l'invasione russa - Il campione del mondo dei pesi massimi, l'ucraino Oleksandr Usyk, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di aiutare l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa.

Campione del mondo dei pesi massimi a Trump, aiuta il mio popolo - Il campione del mondo dei pesi massimi, l'ucraino Oleksandr Usyk, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di aiutare l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa.

Il campione dei pesi massimi Oleksandr Usyk chiede a Trump di venire segretamente in Ucraina: "Dovrebbe essere responsabile delle sue parole" - Il pugile ucraino Oleksandr Usyk, campione del mondo dei pesi massimi (con le cinture WBC, WBA e WBO ), una delle voci più rispettate nello sport che ancora colpisce duro a 38 anni, ha scelto di non r ...