Olanda-Malta formazioni ufficiali | Dumfries a caccia del bis? Non solo!

A breve avrà inizio Olanda-Malta: il CT degli Orange, Ronald Koeman, sceglie di schierare Denzel Dumfries ed anche Stefan De Vrij dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali. LE SCELTE – Serata piena di impegni per i Nazionali dell’Inter. Tra pochi minuti toccherà anche a Denzel Dumfries e a Stefan De Vrij, entrambi scelti dal CT dell’Olanda per la seconda sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. I due difensori nerazzurri scenderanno in campo dal primo minuto, alle ore 20.45, per scontrarsi con la squadra di Malta. Ronald Koeman non si priva della sua quota Inter, soprattutto dopo le ottime risposte che continua ad arrivare in termini di prestazioni e numeri. 🔗 Leggi su Inter-news.it