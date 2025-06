Olanda goleada contro Malta! Dumfries anche in assist

Una vittoria schiacciante e senza appello: l'Olanda travolge Malta con un netto 8-0, mostrando un calcio di alta qualità. Denzel Dumfries e Stefan de Vrij brillano in campo, offrendo assist e performance da urlo, spingendo gli Oranje al vertice del girone di qualificazione. La squadra di Coach van Gaal dimostra di essere già in forma smagliante in vista dei prossimi Mondiali. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro del team...

Finisce con un netto 8-0 la sfida tra Olanda e Malta gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Goleada Oranje e punteggio pieno per Denzel Dumfries e Stefan de Vrij che giocano con grande qualità. GOLEADA – Goleada perfetta dell'Olanda di Dumfries e De Vrij nella seconda gara per la qualificazione al Mondiale. Gli oranje vincono 8-0 contro Malta e si piazzano al primo posto davanti alla Polonia. Bene i due interisti che giocano con intensità: Dumfries poi, fa anche l'assist per il 2-0 di Depay. L'Olanda la sblocca dopo nove minuti con Depay. Al 20? arriva anche il 3-0 con van Dijk.

L'atteso match tra Olanda e Malta, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, si appresta a regalare scintille.

