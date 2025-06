Oktoberfest 2025 tornano birra e folklore in piazza della Vittoria | aperte le selezioni per lavorare all’evento

Preparatevi a immergervi nell’atmosfera festosa e autentica dell’Oktoberfest 2025, che torna nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria dal 11 al 28 settembre. La quindicesima edizione promette tradizione, musica e tanta buona birra, confermando il suo status di evento internazionale fuori dalla Germania. Se desiderate far parte di questa grande festa, sono aperte le selezioni per lavorare all’evento: un’opportunità imperdibile per vivere l’esperienza di un festival unico nel suo genere.

L'Oktoberfest torna nella centrale piazza della Vittoria da giovedì 11 a domenica 28 settembre 2025. L'appuntamento, giunto alla sua quindicesima edizione, è l'unico fuori dalla Germania riconosciuto ufficialmente dalle autorità tedesche. A organizzarla sarà ancora una volta Alessio Balbi con lo.

