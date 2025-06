Okasa Falconara in finale Scudetto | sfida decisiva a Pescara

L’Okasa Falconara si prepara alla sfida più attesa: la finale scudetto a Pescara. Dopo un’impresa memorabile, il capitano Marco Bramucci e i tifosi sono carichi di speranza e determinazione. La partita decisiva si avvicina, e tutto può ancora succedere: il cuore, la passione e la squadra sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La gara si annuncia emozionante, e il vero spettacolo sta per cominciare...

Non c'è niente di più vero nelle parole di un emozionato Marco Bramucci, numero uno dell'Okasa Falconara a fine partita. I tifosi lo celebrano con uno striscione, lui sorride e canta dal "presidenziale". Poi analizza con lucidità: "Qui dentro tutto può succedere", riflette dopo l'impresa di domenica sera valsa la finale Scudetto. "Il Bitonto era uno squadrone, così come sarà fortissimo il Pescara. Ma al PalaBadiali può succedere qualsiasi cosa – insiste –. Io come tanti falconaresi ero un tifoso della pallavolo e della gloriosa Kutiba. Conservo ancora i messaggi dello storico dirigente Tarcisio Pacetti.

