Ok in Giunta | sede comunale di Servizi sociali e Avvocatura in viale Principe di Napoli diventerà Palazzo De Gasperi

La città si prepara a un nuovo importante capitolo: la sede comunale di servizi sociali e avvocatura di viale Principe di Napoli diventerà Palazzo Alcide De Gasperi. Un passo che colma una lacuna storica e celebra uno dei protagonisti più influenti della nostra storia repubblicana. Con questa intitolazione, l’amministrazione rende omaggio a un uomo che ha segnato il nostro percorso democratico, rafforzando il senso di identità e memoria collettiva.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha dato vias libera all’intitolazione ad Alcide De Gasperi della nuova sede comunale che a viale Principe di Napoli ospiterà Servizi sociali e Avvocatura che diventerà dunque Palazzo Alcide De Gasperi. “Colmiamo – spiega il sindaco Clemente Mastella – una lacuna storica perché in città mancavano intitolazioni a quello che è unanimemente considerato come tra i maggiori statisti europei del Dopoguerra”. Nella delibera si richiama ‘lo straordinario contributo alla causa della libertà, alla costruzione della democrazia e di un ordine internazionale pacifico e più giusto” e ancora sottolineato “le sue abilità di statista che si rivelarono impareggiabili all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, dove in seno a complessi negoziati internazionali, seppe raggiungere equilibri che affermarono nuovamente la dignità dell’Italia gravemente compromessa dalla dittatura’, come spiegato recentemente dal Capo dello Stato Mattarella e lo straordinario contributo degasperiano alla costruzione del welfare in Italia: “Di eccezionale, epocale rilievo fu però soprattutto l’apporto che con una efficace attività di governo diede alla ricostruzione sociale ed economica del Paese, dopo le macerie della Guerra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it