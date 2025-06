Oggi apre la ’nuova via Ferraroni’ | Grazie ai cittadini per la pazienza

Sarà inaugurata oggi alle 15 la nuova ‘via Ferraroni’, cioè la strada di 1,5 chilometri che, dalla nuova rotonda di via Rinaldi, collegherà le frazioni di Roncocesi e Cavazzoli a Pieve Modolena, e quindi alla via Emilia. L’opera, realizzata da Anas, consentirà di superare i disagi al traffico registrati fin dallo scorso novembre a causa dell’abbattimento del cavalcaferrovia di via Marx e della contestuale chiusura dell’immissione da Roncocesi alla via Emilia. L’intervento si ricollega alle opere necessarie alla realizzazione della nuova Tangenziale Nord, attesa entro due anni. "Anzitutto dobbiamo ringraziare Anas perché l’apertura della bretella risponde nei tempi previsti a una necessità di percorrenza dell’asse Cavazzoli-Pieve, resa indispensabile dopo l’abbattimento del sovrappasso di via Marx", commenta il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi apre la ’nuova via Ferraroni’: "Grazie ai cittadini per la pazienza"

