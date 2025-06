Oggi 10 giugno è San Landerico | fondatore dell’Ostello di Dio per amore dei poveri

Oggi, 10 giugno, ricordiamo San Landerico, vescovo di Parigi e pioniere della misericordia. Fondatore dell’Ostello di Dio, il primo ospedale della città dedicato a soccorrere i poveri e i malati, il suo esempio di carità e dedizione ci ispira ancora oggi. Sebbene le sue origini siano avvolte nel mistero, il suo lascito è un faro di umanità. Leggi tutto per scoprire la sua storia e il suo impatto duraturo.

Vescovo di Parigi, san Landerico è stato il fondatore del primo ospedale della città, chiamato l'Ostello di Dio per aiutare i malati in condizione di povertà. Non si hanno molte informazioni circa la storia di San Landerico, che visse nel VII secolo. Si sa con certezza che ricoprù il ruolo di vescovo della città della.