Odissea per 200 passeggeri sul Frecciarossa da Milano a Napoli | Costretti a tornare verso Roma ritardo di oltre 3 ore

Un viaggio che si trasforma in un incubo: oltre 200 passeggeri del Frecciarossa da Milano a Napoli hanno vissuto un’odissea tra ritardi e imprevisti. A causa di un guasto tecnico, il treno è stato costretto a tornare indietro verso Roma, lasciando tutti in sospeso e mettendo a dura prova la pazienza di chi viaggiava con speranze di un rapido arrivo. Un episodio che evidenzia l’importanza di un sistema ferroviario più affidabile e tempestivo.

Milano, 10 giugno 2025 – Odissea per i viaggiatori del treno Frecciarossa 9625 che dalla stazione di Milano centrale viaggiava verso Napoli centrale. Caos e disagi sarebbero dovuti a un guasto tecnico. "Il treno, che doveva arrivare nel capoluogo campano alle 16.15, arrivato a Capua, ha avuto un problema, ed è stato costretto a tornare verso Roma con un ritardo di oltre tre ore", hanno riferito all’AGI alcuni tra gli oltre 200 passeggeri costretti a scendere dal convoglio. "Gentile Cliente, la informiamo che, per un controllo tecnico al treno, il Frecciarossa 9625 da lei prenotato ha subito una breve retrocessione, che comporterà un maggior tempo di viaggio complessivo di circa 180 minuti rispetto al programmato - ha scritto Trenitalia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Odissea per 200 passeggeri sul Frecciarossa da Milano a Napoli: “Costretti a tornare verso Roma, ritardo di oltre 3 ore”

