Odio online e apologia della Shoah | indagato 17enne perquisiti altri due minorenni

Un grave episodio di odio online scuote il Veneto: un 17enne indagato e tre minorenni coinvolti in un gruppo dedicato alla propaganda razzista e all'apologia della Shoah. La Polizia di Stato ha agito con fermezza, eseguendo perquisizioni che evidenziano la crescente preoccupazione per questi fenomeni nelle giovani generazioni. La lotta contro l'odio digitale è una priorità, e questo caso sottolinea quanto sia fondamentale vigilare e intervenire tempestivamente per tutelare la comunità.

Un ragazzo 17enne, nel Comasco, è stato indagato e sottoposto a una misura restrittiva dell'uso del web per due mesi dalla Polizia di Stato, e due altri minorenni sono stati perquisiti quali promotori di un gruppo finalizzato "alla propaganda e all'istigazione a delinquere" per motivi di odio razziale "anche mediante l'apologia della Shoah". Le due perquisizioni sono state operate in Friuli Venezia-Giulia nei confronti di un presunto membro del gruppo e a un terzo minorenne "possibile possessore di armi" nella zona del Comasco. I tre appartengono ad ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista, con richiami a fascismo e nazismo sul web. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Odio online e apologia della Shoah: indagato 17enne, perquisiti altri due minorenni

