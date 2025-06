Occhi al cielo per la Luna delle Fragole | come osservarla in diretta da Manciano

Occhi al cielo! La Luna delle Fragole sta per brillare di nuovo, offrendo uno spettacolo unico sotto il cielo di Manciano. Con il suo fascino raro e affascinante, questa luna piena ci invita a pause di meraviglia e riflessione. Ma come osservarla in diretta? Scopri tutti i segreti di questo evento astronomico e preparati a vivere un momento magico tra le meraviglie dell’universo. La notte tra il 10 e l’11 giugno sarà indimenticabile!

Firenze, 10 giugno2025 - Torna la cosiddetta Luna piena delle Fragole. L’appuntamento con una delle lune piene più rare è per l'11 giugno. Ma a che ora vederla e perché si chiama così? A che ora vederla. Quest'anno l’evento astronomico si verificherà l’11 giugno, precisamente alle ore 9:44 (ora italiana) quando nel nostro Paese sarà giorno. La vera occasione per osservarla sarà la notte tra il 10 e l’11 giugno, quando la Luna sarà estremamente bassa sull’orizzonte, più del solito. Chi abita in città , o non ha una visuale completamente libera verso est e poi verso ovest, potrebbe non vederla affatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occhi al cielo per la Luna delle Fragole: come osservarla in diretta da Manciano

In questa notizia si parla di: Luna Fragole Osservarla Occhi

Dalla Luna delle fragole alle stelle cadenti: quando e dove vedere lo spettacolo nel cielo di giugno 2025 - Giugno 2025 sarà un mese da sogno per gli amanti del cielo! Dalla luna delle fragole alle meravigliose stelle cadenti, preparati a vivere uno spettacolo unico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Occhi al cielo per la Luna delle Fragole: come osservarla in diretta da Manciano; A che ora vedere la Luna delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025, la prossima così bassa sarà nel 2043; È in arrivo la Luna delle fragole: ecco come e quando osservarla.

Arriva la Luna delle Fragole: quando, dove e come osservarla - Scopri quando, dove e come osservarla al meglio, anche a occhio nudo.

Scopri la luna delle fragole e come osservarla - Il cielo notturno offre spesso spettacoli straordinari, e la luna delle fragole rappresenta uno di questi eventi da non trascurare.

L'11 giugno arriva la “Luna delle fragole”: dove, come e quando godersi lo spettacolo - Il plenilunio di giugno, così nominato dalle tribù algonchine che coglievano i frutti di bosco in questo periodo, raggiungerà la massima illuminazione ...