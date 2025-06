Nuovo venerdì nero per i trasporti | sciopero di 24 ore di treni bus tram vaporetti

Un venerdì nero per i trasporti: sciopero di 24 ore che potrebbe bloccare treni, bus, tram e vaporetto, paralizzando la città. Sindacati come Cub, Sgb e Usb hanno proclamato l'agitazione per il 20 giugno 2025, creando incertezza sui movimenti di milioni di pendolari. Resta da capire come questa protesta influenzerà gli spostamenti e le attività quotidiane. È il momento di prepararsi e cercare soluzioni alternative.

Un venerdì di sciopero che rischia di paralizzare l'intero sistema dei trasporti pubblici. I sindacati Cub, Sgb e Usb hanno proclamato 24 ore di agitazione per venerdì 20 giugno 2025: saranno a rischio treni, vaporetti, autobus e tram. E anche chi dovrà muoversi in aereo rischia di non decollare.

