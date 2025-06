Nuovo tetto al prezzo del petrolio L' Europa sfida la Russia

L'Europa si prepara a una mossa decisiva contro la Russia, sfidando i costi energetici e le ambizioni di Mosca. Con nuove restrizioni sui gasdotti Nord Stream e un tetto massimo al prezzo del petrolio ridotto a 45 dollari, l'Unione mostra determinazione nel proteggere i propri interessi e rafforzare la propria autonomia energetica. Un passo audace che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella lotta per la sicurezza e la stabilità continentale.

"Proponiamo di introdurre un divieto di transazione per il Nord Stream 1 e per il Nord Stream 2. Significa che nessun operatore dell'Ue potrà effettuare, direttamente o indirettamente, transazioni relative ai gasdotti Nord Stream. Non si torna al passato. Proponiamo inoltre di abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio da 60 a 45 dollari al barile". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa di presentazione del 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.    "Dall'introduzione del tetto massimo del petrolio nel 2023, tutti i prezzi sono diminuiti.