Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina | accordo raggiunto a Istanbul

Un nuovo capitolo si apre nel complesso dialogo tra Russia e Ucraina con l’accordo di scambio di prigionieri raggiunto a Istanbul. Questa iniziativa, simbolo di un passo verso il diálogo e la distensione, testimonia l’impegno di entrambe le parti nel cercare soluzioni pacifiche. Mentre la comunità internazionale osserva con attenzione, resta da vedere come questo gesto potrà influenzare il futuro dei negoziati. La speranza è che passi simili possano portare a una stabilità duratura e a un ritorno alla pace.

Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe. "Il 10 giugno, in base agli accordi russo-ucraini raggiunti il 2 giugno a Istanbul, il secondo gruppo di militari russi è stato rilasciato dai territori controllati dal regime di Kiev", fa sapere il ministero russo. In cambio, è stato restituito un gruppo di militari ucraini alle autorità di Kiev. Il ministero precisa che i russi liberati si trovano attualmente in Bielorussia, da dove verranno rimpatriati. Nella seconda tornata di trattative dirette a Istanbul, russi e ucraini avevano concordato di rilasciare i prigionieri sotto i 25 anni di età e quelli gravemente feriti e malati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: accordo raggiunto a Istanbul

In questa notizia si parla di: Scambio Prigionieri Russia Ucraina

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Droni russi su Kiev, droni ucraini su Mosca. In corso lo scambio di prigionieri di guerra #Droni #Kiev #Mosca #Ucraina #Russia #Guerra #Prigionieri #Conflitto #Scambio #Tensioni Partecipa alla discussione

ULTIM’ORA Ucraina-Russia, iniziato nuovo scambio di prigionieri «Gli ucraini stanno tornando a casa», ha annunciato il presidente Zelensky, precisando che lo scambio proseguirà nei prossimi giorni e coinvolge anche prigionieri feriti e under 25. Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, ma la tregua è lontana; Ucraina e Russia hanno iniziato lo scambio dei prigionieri di guerra under-25 - Zelensky: oggi prima fase dello scambio di prigionieri, ne seguiranno altre; Guerra Ucraina Russia, Mosca: Iniziato lo scambio di prigionieri con Kiev.

Mosca, avvenuto nuovo scambio di prigionieri con Kiev - Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe.

Video. Russia e Ucraina scambiano altri prigionieri di guerra - Lunedì, Russia e Ucraina hanno scambiato prigionieri di guerra in una serie continua di scambi confermati da entrambe le parti.

Iniziato nuovo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia concordato nei colloqui di Istanbul - L'Ucraina e la Russia hanno avviato un nuovo scambio di prigionieri di guerra, in seguito all'accordo raggiunto una settimana fa a Istanbul durante il secondo round di colloqui diretti.