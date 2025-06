Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev L’Ue prepara nuove sanzioni per colpire Putin | Price cap sul petrolio russo

Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio di prigionieri, segnando un passo importante nei negoziati tra le due parti. La Russia ha annunciato il rilascio di un secondo gruppo di militari russi, mentre l'Ucraina ha ricevuto alcuni prigionieri in cambio. Nel frattempo, l'Europa si prepara a nuove sanzioni contro Putin, tra cui un price cap sul petrolio russo, per rispondere alle crescenti tensioni e cercare di influenzare gli sviluppi del conflitto.

Russia e Ucraina hanno portato a termine un nuovo scambio di prigionieri. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, specificando che si tratta di un risultato dei negoziati che si sono svolti lo scorso 2 giugno a Istanbul. «Il 10 giugno, il secondo gruppo di militari russi è stato rilasciato dai territori controllati dal regime di Kiev», fa sapere il ministero russo. In cambio, è stato restituito un gruppo di militari ucraini alle autoritĂ di Kiev. I soldati russi liberati si trovano attualmente in Bielorussia e saranno presto rimpatriati. Nella seconda tornata di trattative dirette in Turchia, russi e ucraini avevano concordato di rilasciare i prigionieri sotto i 25 anni di etĂ e quelli gravemente feriti e malati. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina e Russia: non c'è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: "Niente truppe italiane a Kiev". Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Pioggia di droni russi su Kiev e Odessa,colpito un ospedale. Scambio di prigionieri di guerra Voli fermi nei quattro aeroporti di Mosca.Convegno dell'ultradestra a Mosca, Lavrov paragona Merz a Hitler.

Droni russi su Kiev, droni ucraini su Mosca. In corso lo scambio di prigionieri di guerra

Mosca, avvenuto nuovo scambio di prigionieri con Kiev; Zelensky: Stati Uniti morbidi verso Mosca, per la pace servono mediatori forti - Merz contro gli attacchi russi alle città ucraine: Sono atti di terrorismo; Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev: la diplomazia del dolore e la nuova guerra dei droni.

Mosca, avvenuto nuovo scambio di prigionieri con Kiev - Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe.

Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: accordo raggiunto a Istanbul - Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina secondo gli accordi di Istanbul: coinvolti militari sotto i 25 anni e feriti.

Droni russi su Kiev, droni ucraini su Mosca. In corso lo scambio di prigionieri di guerra - Attacchi russi, un morto e 4 feriti a Odessa e 3 feriti a Kiev Il primo bilancio dei raid russi di questa notte sulle città ucraine conta un morto e 4 feriti a Odessa, tre persone ferite a Kiev.