Nuovo sbarco di migranti a Ravenna | attesa la nave ong Solidaire

Un nuovo sbarco di migranti si registra a Ravenna, con la nave ONG Solidaire pronta a raggiungere il porto ravennate dopo aver soccorso diverse persone nel Mar Mediterraneo. L’attesa per l’approdo si fa intensa, mentre si delineano i primi dettagli di questa operazione umanitaria. La comunità si mobilita e si interroga sulle sfide e le opportunità che questa crisi continua a portare con sé, aprendo un capitolo cruciale di solidarietà e gestione dell’emergenza.

Un nuovo sbarco di migranti è atteso a Ravenna. Giunge notizia che alla nave ong Solidaire, che nelle scorse ore ha soccorso un numero ancora non noto di persone nel mar Mediterraneo, sia stato indicato il porto ravennate come luogo di sbarco. Da quanto si apprende, la nave ong è intervenuta in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuovo sbarco di migranti a Ravenna: attesa la nave ong Solidaire

