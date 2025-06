Nuovo regista di incredibles 3 | la scelta giusta dopo brad bird

attese dei fan e le sfide di innovare senza perdere l’essenza che ha reso Incredibles un vero classico. Dopo il lascia-mento di Brad Bird, la scelta del nuovo regista diventa quindi un punto di svolta, un’opportunità per reinventare e consolidare la saga. Questa decisione riflette l’ambizione di Pixar di mantenere alto il livello di qualità e di sorprendere ancora una volta il pubblico mondiale, garantendo a Incredibles 3 un futuro promettente.

La conferma ufficiale dell’arrivo di Incredibles 3 è stata annunciata durante l’evento D23 di agosto 2024, dopo anni di attesa e speculazioni. Questo nuovo capitolo della celebre saga Pixar si inserisce in un contesto cinematografico complesso, segnato da recenti successi e delusioni che hanno influenzato la percezione del brand. La scelta del regista rappresenta un elemento cruciale per garantire il successo del film, considerando le aspettative legate ai precedenti capitoli. cambio alla regia di incredibles 3. la sostituzione di Brad Bird con Peter Sohn. Brad Bird, che ha diretto i primi due film della serie, non sarà alla guida di Incredibles 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo regista di incredibles 3: la scelta giusta dopo brad bird

In questa notizia si parla di: incredibles - regista - scelta - brad

Incredibles 3: regista per un’importante novità in Pixar - L’attesa per Incredibles 3 si arricchisce di un nuovo capitolo: un rinnovo che promette di sorprendere i fan di tutto il mondo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I supereroi che mancavano: Gli Incredibili 2; Gli Incredibili 2: la recensione del film animato di Brad Bird; Arrivano Gli incredibili 2.

Il cliente: perché Joel Schumacher scelse l'esordiente Brad Renfro come protagonista - A riscuotere molti consensi fu anche il giovanissimo protagonista Brad Renfro nel ruolo di Mark Sway.