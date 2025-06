Nuovo progetto al San Pio X | un' infrastruttura verde al posto del detrattore urbano

Un nuovo, ambizioso progetto trasformerà il cuore di San Pio X: un'infrastruttura verde prenderà il posto del detrattore urbano, portando aria fresca, biodiversità e benessere alla comunità. La Giunta comunale ha dato il via libera alla candidatura, frutto di una sinergia tra vari assessorati, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e vivibile. Se approvato e finanziato, questo progetto rivoluzionerà il quartiere, creando un esempio di rigenerazione urbana ecologica e innovativa.

