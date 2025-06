nuovo manga di shonen jump sfida il genere e potrebbe diventare un successo dopo my hero academia

Nel panorama dei manga di successo, Shonen Jump si prepara a lanciare una nuova era con "Ichi the Witch", la saga fantasy che potrebbe spodestare i successi di My Hero Academia. Creato da Osamu Nishi e Shiro Usazaki, questo titolo promette un universo ricco di azione, immagini sorprendenti e uno stile artistico innovativo. Il mondo magico di Ichi si apre a nuove avventure, catturando l’immaginazione di lettori e appassionati di tutto il mondo.

Nel panorama dei manga di successo, Shonen Jump si trova attualmente alla ricerca della prossima serie di grande impatto, dopo la conclusione del manga e dell’anime di My Hero Academia. Tra le potenziali candidate emerge Ichi the Witch, una nuova saga fantasy creata da Osamu Nishi e Shiro Usazaki, che sta attirando l’attenzione per il suo stile innovativo, ricco di azione, immagini sorprendenti e un’artisticità di alto livello. il mondo magico di ichi the witch: un’ambientazione unica. una visione originale di un universo magico ad alta intensità . La narrazione di Ichi the Witch si svolge in un contesto dove la magia è patrimonio esclusivo delle donne. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it