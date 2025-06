Nuovo film di wonder woman confermato da james gunn

Il mondo dei supereroi si prepara a un entusiasmante ritorno: James Gunn ha ufficialmente annunciato che un nuovo film di Wonder Woman è in sviluppo, segnando un importante capitolo per il franchise DC. Con questa conferma, i fan possono già sognare nuove avventure e scenari mozzafiato, mentre l’attesa cresce per scoprire come questa icona continuerà a conquistare il cuore del pubblico. Restate sintonizzati, perché il futuro di Wonder Woman promette grandi sorprese.

annuncio ufficiale di un nuovo film di wonder woman in sviluppo. Recentemente, i produttori di DC Studios hanno confermato l’avvio dello sviluppo di un nuovo film dedicato a Wonder Woman. Questa notizia rappresenta un passo importante per il franchise, che si prepara a rilanciare uno dei personaggi più iconici dell’universo DC. L’attenzione si concentra ora sulla fase di produzione e sulle tempistiche previste per il ritorno sul grande schermo. aggiornamenti sul progetto e stato attuale della produzione. status del film e progressi. Durante una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il co-CEO di DC Studios ha fornito alcuni dettagli riguardo allo stato del nuovo progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film di wonder woman confermato da james gunn

In questa notizia si parla di: film - wonder - woman - confermato

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster - Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

É pronta la sceneggiatura di Wonder Woman 3; Wonder Woman 3: il film con Gal Gadot e Patty Jenkins confermato da Warner Bros; Wonder Woman, confermato il terzo film a conclusione della trilogia.

Wonder Woman 3: Gal Gadot conferma la realizzazione del terzo film! - l’attrice Gal Gadot ha confermato che Wonder Woman 3 si farà, con la star che lavorerà insieme a James Gunn e Peter Safran per dare vita al film all’interno del DC Universe.

Wonder Woman – Villain confermato e nuove immagini dal film - Il nuovo tassello del DC Extended Universe vede nel cast Gal Gadot nei panni di Diana Prince.

Il terzo film di Wonder Woman non si farà - Dopo diversi mesi di incertezza, pare finalmente arrivata la conferma: Wonder Woman 3 non si farà ...